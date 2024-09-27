Москва, 27 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про голубиное авто, нудиста с иконой, потрясающе высокого Ленина и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Подмосковье сын во время приготовления шашлыка едва не сжёг свою мать. Со слов агентства «Москва», женщина хотела поправить мангал, он развалился, искры просыпались на землю, сын от неожиданности отпрыгнул и уронил канистру с бензином. Бензин плеснул на женщину и загорелся. Даму быстро потушили, однако следователи всё же решили проверить конфуз на предмет покушения на убийство: слишком уж он необычный.

Хотите поучаствовать в экзотических гонках на автобусах? Надо ехать в Рязань, где на днях два водителя устроили настоящий поединок на скорость, причем салоны были забиты пассажирами. Один из них, невольный участник гонки, рассказал, что водители буквально «играли в шашечки, ловко обходя легковушки, а пассажиров мотало по салону». «Было страшно», — цитирует его слова канал «Рязань. Происшествия».

В Тамбовской области начальница почтового отделения решила не жаловаться на маленькую зарплату, а прикарманивать деньги «Почты России». Вначале всё шло гладко: ущерб составил 1,3 млн рублей. Женщина уже успела их потратить, когда афера раскрылась. «Женщина — она и на почте женщина. Всегда найдет, куда потратить деньги», — вздыхают «Тамбовские истории».

Угадайте, что угрожает экосистеме Орловской области. Климатические изменения? Техногенные загрязнения? Забудьте. Природа Орловщины настолько очистилась, что ей угрожают… бобры. «И это не шутка! Их численность на территории региона уже более пяти с половиной тысяч!» — подсчитал «Орлиный взор». Бобры делают из ручейков пруды, которые затем становятся болотами. Теперь экологи думают, как бы не заболотилась вся область…

Северо-Западный федеральный округ

Неважно, сколько тебе лет, если ты в душе ребенок. Вероятно, так думал 42-летний мужчина, когда решил встать на скользкую дорожку зацепинга. Он забрался между двумя вагонами поезда, чтобы отправиться в гости к друзьям. Забрался снаружи, конечно. И в нетрезвом виде. «Удивительно, как такой тип дожил до 42 лет», — не понимают «Записки декабриста».

В Пскове заметно чаще стали интересоваться сомнительными гаданиями: астрологией, нумерологией. Число гадающих выросло на 33 процента! «Псковские причуды» предполагают, что дело отчасти объясняется желанием подруг и жен военнослужащих узнать подробности о судьбе своих близких.

Интересно, гадала ли о своей судьбе жительница Великих Лук, которая решила отомстить продуктовому магазину, где ей продали несвежее мясо. «МК в Пскове» сообщает, что 38-летняя женщина в отместку похитила из магазина интересный набор: продукты, косметику, памперсы и мужской зонт. Сложила в пакет и ушла, не заплатив. Ее нашли, на днях прошел суд. Мстительницу приговорили к штрафу в пять тысяч рублей.

Тверская область может похвастаться самым высоким памятником Ленину. Правда, таким он получился случайно: Ильич стоит на вершине водонапорной башни в деревне Мешино, пишет «Тверская телега». Кстати, сама деревня нежилая. Надо полагать, башня тоже не работает.

Приволжский федеральный округ

Очень необычное зрелище довелось увидеть прохожим в Пензе: голого мужчину с иконой в руках. Что он хотел, куда и зачем шел — осталось загадкой. «Пенза новости» передают, что таких странных явлений в последнее время в Пензе немало…

«Квинтэссенция хтони из башкирской глубинки», — интригует читателей «Башкирский домовой». Мужчина построил баню на участке родственников, поссорился с ними и решил, что баню надо сжечь. Позвал приятеля, выпил и попросил поджечь баню, но тот перепутал и спалил соседскую. «Мало того, что на инициатора и исполнителя поджога возбуждено уголовное дело, так еще и баня осталась ненавистным родственникам. Обидно. Отсюда мораль: планируйте злодеяния в трезвом виде», — советует канал.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону, кажется, поставили рекорд: автомобиль угнала восьмилетняя девочка. Машина была родительская. Девочка благополучно проехала 20 километров до кафе, чтобы купить фраппучино. «Тогда ее и поймали полицейские. Но даже после поимки девочке дали насладиться желанным напитком, ради которого и затевалась эта афера!» — радуется «Ростов главный».

Северо-Кавказский федеральный округ

Зима близко, намекает Ставрополь. «Ставропольская телега» узнала, что в этом южном городе уже начали устанавливать ледовый каток. Не рано ли? Нет: каток обещают сделать очень масштабным: со световыми и музыкальными эффектами, декорациями и прочими увеселениями для любителей коньков.

Уральский федеральный округ

А вот тюменские голуби настолько обленились, что ездят на крышах автомобилей. Такого пернатого пассажира, сидящего на едущей машине, заметили на одной из трасс города, сообщает «Тюмень онлайн». Голубь выглядел невозмутимо, королем дороги.

На Урале продают корабль викингов — драккар. Товар находится в свердловском селе, стоит на дачном участке. Это 18-метровая парусная лодка викингов, цена которой — как у однушки в Екатеринбурге. Не очень понятно, как корабль попал на дачу, причем, судя по объявлению, из США, пишет «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске озаботились сохранением световых вывесок советского времени. Их хотят пересчитать и внести в реестр архитектурного наследия, узнала «Зона 54». Пока в городе насчитали 41 штуку. Их и будут охранять.

Между тем в Новосибирске стоит защищать не только старые, но и новые архитектурные элементы. «Любить Новосибирск» рассказал, что в парке Куйбышева в Новосибирске оперативно украли только недавно уложенную плитку…

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае редкий краснокнижный кит сел на мель, спасаясь от косаток. Ему на помощь пришли другие киты, которые стали поливать его водой и пытались столкнуть на глубину. «Тридевятое царство» обратило внимание, что на видео с этой историей слышится нетривиальное: «Вот сейчас я вообще просто немного ошарашен», хотя обычно в таких случаях звучит мат. «Молниеносно срабатывает самоцензура, когда понимаешь, что, возможно, только что снял топовый контент», — считает канал. А кит счастливо дождался прилива и смог уйти в свою стихию. Наверняка тоже был немного ошарашен.

Амурчанин за запись пойдет под суд. Дело было так. Мужчина заподозрил супругу в измене и прикрепил диктофон на кухне, чтобы записать ее болтовню с подругой. Записал. Изменяла. Заодно он пожаловался мужу той подруги, которая тоже рассказала немало интересного, но уже про себя. Теперь, по словам «Новостей Благовещенска», на «сыщика» завели уголовное дело за нарушение личной тайны.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 октября.