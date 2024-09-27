Цюрих, Швейцария, 27 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер скончалась из-за травмы, полученной во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

IMAGO/Arne Mill/Global Look Press Мюриэль Фуррер

Фуррер было 18 лет. Накануне вечером она упала во время гонки и разбила голову. Спортсменку на вертолёте доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли её спасти.

«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество потеряло гонщицу, у которой впереди было блестящее будущее», — говорится в некрологе.

Обстоятельства гибели велосипедистки устанавливаются. В организации попросили уважать частную жизнь семьи Фуррер в это тяжёлое время.

Фуррер родилась в коммуне Эгг кантона Цюрих, училась в Объединённой школе спорта в Цюрихе. В мае в составе национальной сборной по горному велосипеду завоевала бронзу на чемпионате Европы в Румынии, в июне показала второй результат в гонке на время и в шоссейной гонке на чемпионате Швейцарии. В ходе мирового чемпионата Фуррер финишировала 44-й в индивидуальной гонке с раздельным стартом.