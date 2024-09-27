Лондон, 27 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Известная про роли профессора Макгонагалл в киносаге о Гарри Поттере актриса Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет, передаёт The Times.

Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Мэгги Смит

О смерти актрисы сообщили её сыновья. Смит скончалась в больнице, её смерть была мирной, отметили близкие актрисы.

«Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас сейчас отнестись с уважением к нашей частной жизни», — сказано в обращении близких Смит.

Также они поблагодарили врачей госпиталя Челси и Вестминстера, где актриса провела последние дни своей жизни и скончалась.

Смит родилась в 1934 году в английском Илфорде. Сценический дебют актрисы состоялся в университете Оксфорда. В конце 1950-х годов она также начала сниматься в кино. Среди фильмов и сериалов, в которых Смит принимала участие, — «Смерть на Ниле», «Дэвид Копперфилд», «Аббатство Даунтон» и многие другие.

За свою карьеру она получила множество наград, включая два «Оскара», три премии «Золотой глобус» и четыре премии «Эмми». В 1990 году ей было пожаловано звание дамы-командора ордена Британской империи.