Москва, 27 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. «Газпромбанк» и ДОМ.РФ разместили выпуск ипотечных облигаций объёмом 30 млрд рублей. Бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ.РФ) и ипотечными кредитами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эмитентом выступил ипотечный агент ДОМ.РФ. В покрытие выпуска включены кредиты, выданные «Газпромбанком» по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи.

По облигациям установлен переменный купон, предельная дата погашения — 23 мая 2055 года. С учётом нового общий объём выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой «Газпромбанка» составляет 295 млрд рублей.

«Газпромбанк» продолжает наращивать объем электронных закладных на вторичном и первичном рынках жилья, при этом оптимизируя как свои внутренние процессы, так и улучшая клиентский путь по их оформлению», — прокомментировал заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Попович. Он отметил, что многолетний опыт проведения сделок секьюритизации совместно с ДОМ.РФ позволили банку достичь доли секьюритизированного портфеля ипотечных активов практически 50%. «Мы планируем и дальше продолжать развивать направление секьюритизации и наращивать этот портфель», — подчеркнул Попович.

«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг и продолжаем осуществлять сделки на регулярной основе», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Мамакин. По его словам, восьмая сделка вносит дополнительный вклад в развитие практики секьюритизации закладных на первичном рынке жилья, российского рынка ИЦБ и способствует повышению ликвидности обращающихся на нем инструментов. «Рынок инструментов секьюритизации имеет потенциал с точки зрения регуляторных нормативов: такие инструменты планируется включить в состав национального норматива краткосрочной ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — добавил Мамакин.

«Секьюритизация ипотеки на платформе ДОМ.РФ выполняет важную социально-экономическую функцию, — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина. — Благодаря выпуску ИЦБ банки повышают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в конечном итоге обеспечивая возможность улучшать жилищные условия всем желающим». Она подчеркнула, что «Газпромбанк» выступает надёжным партнёром в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций. «Вместе мы разметили уже восемь выпусков, причём два последних нацелены в том числе на масштабирование практики секьюритизации закладных на новостройки — направление, которое сегодня обладает огромным потенциалом», — сказала Музыкина.