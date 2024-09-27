Москва, 27 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Военный суд продлил срок ареста бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику, которого обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 1 ноября удовлетворить», — огласил постановление судья.

Данное заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат бывшего начальника просил суд поменять меру пресечения на ту, которая была бы не связана с лишением свободы.

Как передавало ИА Регнум, экс-начальника вещевого управления Минобороны заключили под стражу 2 августа. В отношении Демчика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, до апреля 2018 года он работал начальником вещевого управления МО России. Весной 2017 года к Демчику обратился гендиректор одной из коммерческих организаций.

Он хотел при содействии экс-начальника решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России. За покровительство обвиняемый получил взятку в размере 4 млн рублей.