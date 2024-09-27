Магас, 27 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Власти Ингушетии и фонд ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве с целью разностороннего развития инфраструктуры республики.

Александр Астафьев/РИА Новости Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов

В рамках соглашения, в частности, проектная группа фонда займется разработкой мастер-плана по развитию территорий Магасско-Сунженской агломерации, в состав которой включат несколько городов — Магас, Назрань, Карабулак и Сунжу, а также два района — Назрановский (это семь сельских поселений) и Сунженский (сельские поселения Нестеровское и Троицкое). Ожидается, что утверждение мастер-плана позволит понять, по каким принципам будут развиваться территории, включенные в выбранную агломерацию, и какие изменения произойдут с муниципальными образованиями через десять лет.

Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, серьезной помехой в процессе реализации общественных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры республики, являются хаотичные застройки. «По каждому населенному пункту должен быть разработан мастер-план. С этой целью мы привлекли к работе ДОМ.РФ — структуру, которая уже не один год занимается планированием и развитием населенных пунктов», — сказал Калиматов.

Соглашение включает ряд условий, которые республика должна выполнить в установленные сроки. Также перед реализацией мастер-плана потребуется внести изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, включая генпланы поселений, которые войдут в состав будущей агломерации.

По словам директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова, мастер-план включает стратегию экономического развития и генплан. «В рамках мастер-плана главной задачей становится продумать и согласовать пространственные и экономические направления развития, в том числе дать ответ на вопрос, какие федеральные инвестиции и проекты дадут максимальный социальный и экономический эффекты», — сказал он. Финогенов отметил быстрое развитие Ингушетии, а также заметный рост численности населения республики. Он подчеркнул, что одним из приоритетов региона становится создание дополнительных рабочих мест и обеспечение экономического эффекта от развития инфраструктурных проектов.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина понятие «мастер-план» будет закреплено в Градостроительном кодексе до конца текущего года.