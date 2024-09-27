Киев, 27 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.

Kremlin.ru

Украинское ведомство утверждает, что собрало некие доказательства на Набиуллину об участии российского регулятора в финансировании боевых действий на территории Украины и организации деятельности банков РФ в новых регионах России.

По мнению СБУ, средства, которые находятся на счетах ЦБ, открытых в иностранных юрисдикциях, якобы являются одним из инструментов ведения боевых действий. Ведомство указало, что речь идёт почти о 300 млрд долларов.

В январе 2023 года в Службе безопасности Украины обвинили Набиуллину в совершении преднамеренных действий «с целью изменения границ территории и государственной границы». Помимо этого, главу Центробанка РФ обвинили в том, что она якобы вела деятельность по обходу введённых против России санкций и разрабатывала ответные контрсанкционные меры.

Ранее Служба безопасности и генпрокуратура Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не приводило.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после предъявления украинской Службы безопасности обвинений Набиуллиной.