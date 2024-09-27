Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с министрами иностранных дел «Группы друзей в защиту Устава ООН». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«На полях ГА ООН Сергей Лавров проводит встречу с министрами иностранных дел Группы друзей в защиту Устава ООН», — указано в подписи к фотографии с мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк 25 сентября с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН). Выступление главы российского МИД запланировано на 28 сентября. На полях ГА ООН Лавров проведёт несколько встреч, в том числе с Генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

В тот же день на полях Генассамблеи ООН Лавров провёл встречу с главой МИД КНР Ван И.

Накануне участия в ГА ООН министр иностранных дел России заявил, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом. По его словам, вероятность проведения справедливых переговоров между Москвой и Киевом минимальная, так как украинские власти не представляют весь народ страны после госпереворота в 2014 году.