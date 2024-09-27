Капустин Яр, Астраханская область, 27 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Чем смешнее государство, тем «выше гонор» у их отдельных руководителей. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Эстонии о готовности нанести «превентивный удар» по России.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал Медведев в опубликованном на его странице «ВКонтакте» видео.

Он добавил, что пятая статья договора НАТО не поможет тем маленьким странам военного блока, которые грозят России.

Ранее начальник генштаба ВС Эстонии Вахур Карус заявил о готовности страны нанести «превентивный удар» по России, если Москва проявит признаки «подготовки к нападению» на НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

Обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.