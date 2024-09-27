Москва, 27 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Пятая статья договора НАТО не поможет тем маленьким странам военного блока, которые грозят России, заявил 27 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM

Если та или иная небольшая страна НАТО, как говорят некоторые их руководители, нанесёт по России «превентивный удар», а РФ ответит ядерным оружием, от указанного государства останется мокрое место, подчеркнул Медведев, передаёт ТАСС.

«Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья пятая Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчёт себе в том, что говорят», — заявил Медведев.

Указанная статья договора НАТО касается принципа коллективной обороны. Если одна из стран блока подвергнется агрессии, остальные члены НАТО обязуются включиться в конфликт и защищать её.

Как передавало ИА Регнум, также зампред Совбеза, комментируя реакцию Запада на обновление ядерной доктрины РФ, заявил, что чем «смешнее» то или иное западное государство, тем выше у их «сумасшедших руководителей» гонор.

СМИ ранее сообщали, что о готовности нанести по территории России «превентивный удар» заявили в генштабе Эстонии.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.