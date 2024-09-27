Раменское, Московская область, 27 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили 27 сентября в селе Малахово Раменского городского округа Московской области, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Михаил Климентьев/ТАСС

Проводить актёра в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги, среди которых — артисты Марат Башаров, Борис Щербаков, Елена Скороходова, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

До этого в храме в подмосковных Бронницах прошла церемония прощания с артистом. Гроб с телом Мадянова вынесли из церкви под аплодисменты.

Роман Мадянов умер 25 сентября на 63-м году жизни. По данным СМИ, он скончался от рака лёгких. Состояние актёра резко ухудшилось за последнюю неделю, он практически не ел и терял сознание.

В марте в ряде изданий появилась информация, что Мадянов обратился к врачам, жалуясь на слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью. Они назначили противоопухолевое лечение.