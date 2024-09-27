Посёлок городского типа Харп, Ямало-Ненецкий АО, 27 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Пожизненно осуждённый лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин собирается отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Андрей Стенин/РИА Новости Сергей Буторин

Отмечается, что отбывающий в колонии «Полярная сова» 59-летний Буторин планирует писать новое ходатайство об отправке его в зону боевых действий, несмотря на то, что ему отказали в прошлом прошении из-за пожизненного заключения. В этот раз заключённый рассчитывает на «специальное решение».

Пока ходатайство находится на рассмотрении, Буторин начинает готовиться к отправке на спецоперацию — занимается спортом, практикует йогу и изучает практики по концентрации внимания.

При этом, по мнению лидера Ореховской ОПГ, на линии боевого соприкосновения он сможет применить свои навыки, которые ранее приобрёл на службе в сапёрном подразделении Советской армии.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября арестованный по подозрению во взятке военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев подписал контракт о службе в зоне СВО.По словам адвоката Тригилева, на данный момент были проведены все подготовительные мероприятия с разрешения следствия. Тригилев также прошёл медкомиссию и собеседование.