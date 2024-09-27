Киев, 27 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В реестре украинского МВД числятся 55 тыс. пропавших без вести в ходе боевых действий граждан, сообщил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

«Когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести», — заявил Тимченко в интервью одному из украинских СМИ.

Реестр начал вести статистику с мая 2023 года, на тот момент пропавшими без вести числились 23 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ВСУ за сутки потеряли более 330 бойцов на курском направлении. Кроме того, три украинских военных сдались в плен ВС России.

По данным Минобороны на 27 сентября, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия.