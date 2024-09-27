Москва, 27 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Почётный экс-вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что ему неизвестно о допуске российских фигуристов юниорской категории на международные соревнования. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Нужно задать этот вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла. У меня такой информации нет», — отметил Лакерник.

Он также отметил, что он не знает, когда будет рассматриваться вопрос о допуске россиян.

«Заседание совета идёт три дня, досконально повестку не видел», — добавил вице-президент.

Лакерник являлся вице-президентом ISU с 2016 года. В 2022 году он ушёл в отставку. Кроме того, он был членом Президиума и председателем коллегии судей Федерации фигурного катания на коньках России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

27 сентября депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. На предстоящем совете организация обсудит детали возвращения, добавила она.

23 сентября возможность участия юношеской и молодёжной сборных России в международных соревнованиях обсуждалась на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За возвращение молодёжных и юношеских сборных выступила Федерация футбола Греции. Это предложение поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, а также Казахстана, России и Белоруссии. Однако президент украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко с допуском россиян не согласился.