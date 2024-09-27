Калининград, 27 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Страны НАТО, пытаясь сохранить глобальное доминирование, модернизируют свою военную инфраструктуру и отрабатывают сценарии борьбы с РФ, заявил 27 сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Официальное интернет-представительство президента России

Один из примеров — манёвры НАТО «Стойкий защитник», проходившие весной 2024 года, сказал Патрушев на совещании в Калининграде.

«В Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики», — сказал он.

Самостоятельная политика РФ вызывает противодействие со стороны США и их союзников по военному блоку, отметил также Патрушев.

«Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане», — заявил он.

После вступления в НАТО Швеции и Финляндии прослеживаются устремления военного блока изменить статус Балтийского моря, а также их планы по запрету движения российского флота, сказал также помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 сентября минобороны Финляндии заявило, что в городе Миккели в 140 км от границы с Россией разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Штаб будет заниматься планированием и проведением учебных мероприятий военного блока в регионе.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны готовятся к прямому вооружённому конфликту с Россией намного быстрее, чем считают в Москве и в Белграде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для РФ и вызовет соответствующий ответ.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

Целью изменения доктрины является желание предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.