Нью-Дели, 27 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В Бенгальском заливе индийские рыбаки поймали девять редких рыб, после продажи двух самых крупных из них мужчины заработали 1,5 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей), сообщает Kalinga TV.

Shaukat Ahmed/Global Look Press

Местные жители называют данную рыбу «телия сила», она используется для приготовления средств против старения. Этот вид рыбы покупают не только в Индии, но и за её пределами из-за лечебных свойств.

Как отметили рыбаки, зачастую эти рыбы обитают в глубоких водах, однако в этот раз их поймали у устья реки Ганг, подобное происходит очень редко. По итогу улов доставили в город Дингха, там рыбаков окружили местные жители и туристы, желающие увидеть редкую «телию силу».

В апреле в житель Тюменской области из-за паводка поймал руками рыбу, редкую для этих мест. В одном из местных чатов житель по имени Николай опубликовал фотографию своего улова и спросил, знает ли кто-нибудь, что это за рыба. Участники обсуждения предположили, что на кадрах — амурский вьюн, которого принесло в Тюменскую область паводком из Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, зимой на Балканах впервые за много лет заметили сразу несколько сельдяных королей. Трёх рыб этого редкого вида обнаружили мёртвыми на берегу Адриатического моря, ещё одна особь, находящаяся в личиночной стадии, оказалась жива.