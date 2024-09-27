Москва, 27 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. С начала октября в России вступил сразу несколько нововведений в законодательство. Об этом 27 сентября напомнили в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так, при исчислении пенсии увеличится размер денежного довольствия до 89,83% для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей, благодаря чему пенсии будут проиндексированы на 5,1%.

Вместе с этим с начала месяца будет создана саморегулируемая организация операторов по приёму платежей.

«Через платёжных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан», — приводит Telegram-канал Госдумы слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

С 1 октября на 5,1% будет увеличена оплата труда сотрудников федеральных государственных учреждений.

Также с 1 октября начнётся тестирование физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Кроме того, с 20 октября Росгвардия обзаведётся собственной информационной системой в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, государственного контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК.

Как передавало ИА Регнум, закон об индексации военных пенсий на 5,1% президент России Владимир Путин подписал 13 июля. В нём говорится, что размер понижающего коэффициента, участвующего в расчёте пенсий, увеличивается до 89,83%.

Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября прошлого года. 30 мая глава Минфина России Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%.

В начале мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб проинформировала об индексации военных пенсий. По её словам, с 1 октября 2023 года военная пенсия в РФ увеличилась на 19,5% и составляет в среднем на сегодня более 41 тыс. рублей.