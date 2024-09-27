Москва, 27 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В подмосковных Бронницах завершилась церемония прощания с советским и российским актёром Романом Мадяновым, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Михаил Климентьев/ТАСС

Гроб с телом артиста вынесли из церкви, где проходило отпевание и прощание, под аплодисменты. Мадянова похоронят на кладбище в подмосковном селе Малахово.

Как сообщало ИА Регнум, артист скончался 25 сентября на 63-м году жизни. Его состояние резко ухудшилось за последнюю неделю, он практически не ел и терял сознание. Тело актёра обнаружили его родственники.

По данным СМИ, Мадянов скончался от рака лёгких. В марте в ряде изданий появилась информация, что Мадянов обратился к врачам, жалуясь на слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью. Они назначили противоопухолевое лечение. Мадянов и врачи не теряли надежды на выздоровление актёра. За несколько дней до смерти планировалось провести онкологический консилиум с обсуждением новой тактики лечения артиста.

Мадянов родился в 1962 году в подмосковном Дедовске. Он снимался в сериалах «Солдаты», «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», а также в фильмах «12», «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское» и рекламных роликах. Кроме того, он являлся четырёхкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Также артист дважды был лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана («Левиафан»).