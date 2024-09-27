Балаково, Саратовская область, 27 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Похищение и убийство жительницы Саратовской области Натальи Алёшниковой могла организовать жена её любовника Светлана Т., сообщает 27 сентября Telegram-канал «112» со ссылкой на данные следствия.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подозреваемую задержали. Предположительно, 54-летняя женщина узнала о чересчур близком общении мужа с бывшей соседкой Алёшниковой и решила расправиться с соперницей.

Вскоре Светлане Т. предъявят обвинение и отправят под арест. Исполнители убийства пока не установлены.

Как сообщало ИА Регнум, 47-летнюю Алёшникову похитили поздно вечером 22 сентября в городе Балаково. Двое мужчин силой усадили предпринимательницу в её же машину и уехали. Было возбуждено уголовное дело.

Через два дня автомобиль нашли в лесополосе, в нём находилось тело Алёшниковой с ножевыми ранениями. Отмечалось, что одна из версий следствия — личная месть. Мужа убитой Алексея Алёшникова задержали после допроса на 48 часов.