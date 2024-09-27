Москва, 27 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Предостережения американской разведки от предоставления разрешения ВСУ на удары вглубь России связаны с российской ядерной доктриной, заявил RT политолог Евгений Михайлов.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Видимо, на фоне недвусмысленного послания президента Владимира Путина, который рассказал об изменениях ядерной доктрины России, разведчики дали предупреждение руководству США о недопустимости разрешения наносить удары вглубь России американским оружием», — сказал он.

Он считает предостережения американской разведки от ударов по России дальнобойным оружием вполне обоснованными. Он выразил надежду, что руководители США прислушаются к этому предостережению.

«Потому что никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые уже находятся в состоянии старческой деменции», — добавил политолог.

Согласно данным газеты The New York Times, американская разведка заявила, что если Киев получит от Вашингтона разрешение на удары дальнобойным оружием по России, Москва может ответить жёстко. Это неминуемо приведёт к серьёзному ухудшению ситуации и не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине. Разведка США считает, что значение предоставления права бить вглубь России для Украины невелико, так как она располагает ограниченным количеством оружия, и будут ли новые его поставки, неясно.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.