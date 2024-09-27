Москва, 27 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые обнаружили микроскопических тихоходок. Об этом сообщил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Global Look Press

По его словам, в этом году в комплексной экспедиции на архипелаг приняли участие микробиологи Российского технического университета, которые изучали бактериологическое население территории.

«В пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка», — передаёт слова Кирилова ТАСС.

Тихоходки — это беспозвоночные животные, обитающие в пресной воде, влажных мхах, а также в лишайниках. Они способны выживать в вакууме, кипятке и при температуре ниже –250 градусов. Кроме того, они могут возвращаться к жизни после почти полного обезвоживания.

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Ранее российские ученые обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов.