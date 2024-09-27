Владикавказ, 27 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В Северной Осетии признанные иноагентами чиновники будут лишаться статуса и потеряют право на дополнительные меры поддержки. Соответствующий проект в первом чтении рассмотрели в парламенте республики.

Парламент РСО-Алания

«Два законопроекта, также прошедшие процедуру первого чтения, имеют целью ограничить в правах лиц, получивших статус иностранных агентов», — сказали в пресс-службе заксобрания.

Так, корректируется закон Северной Осетии о местном самоуправлении. В случае одобрения законопроекта будет введена возможность досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, старосты населённого пункта, если они получат статус иноагента.

Также в пресс-службе пояснили, что бывшие депутаты и лица, замещающие муниципальные должности, которые были признаны иностранными агентами, лишаются права на получение дополнительных мер поддержки.

Ранее ИА Регнум передавало, что юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запретил зрителям вести съёмку и записывать звук своих выступлений в рамках тура по США. Ограничения съёмок последовали после штрафа на 100 тыс. дирхамов, выписанного артисту в ОАЭ за проукраинские лозунги, прозвучавшие в ходе его выступления.