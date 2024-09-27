Уфа, 27 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Во Всемирный день туризма состоялась презентация нового межрегионального автомаршрута «Сила природы», соединяющего Уфу и Оренбург. Мероприятие провели компания «НК «Роснефть», министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Между Уфой и Оренбургом появился новый маршрут для автотуристов

Автопутешественникам рассказали о самых интересных местах маршрута, протяженность которого составляет почти 700 км. Основная его часть лежит вдоль федеральной трассы Р-240. Прохождение всего пути с остановками займет от двух до пяти дней в одну сторону. По пути расположены автозаправочные станции «Башнефти», где туристы могут заправиться, перекусить и получить необходимые услуги — например, подкачать шины.

Маршрут «Сила природы» объединяет знаковые места туристского интереса на любой вкус.

В Соль-Илецк в первую очередь едут ради знаменитых соленых озер, вода в которых по своим характеристикам и лечебному эффекту сравнима с курортами Мертвого моря. Природный заповедник «Оренбургский» привлекает проектом по воссозданию полувольной популяции дикой лошади Пржевальского в России, занесенной в Красную книгу России.

Мурадымовское ущелье знаменито отвесными скалами, крутыми поворотами горной реки Ик и пещерами. В Старомурадымовской пещере имеются наскальные рисунки человека, сделанные более восьми тысяч лет назад в эпоху раннего неолита. Андреевские шишки — холмы, словно обитые бархатом, являются частью гряды, «распиленной» притоками реки Большой Ик.

Нугушское водохранилище расположено у низовья реки Нугуш на территории национального парка «Башкирия» и привлекает многих туристов живописными видами и чистейшей водой.

Воскресенский завод — старейший медеплавильный завод на Южном Урале, бывший в Российской империи крупнейшим поставщиком меди. Сегодня завод стал арт-объектом и центром притяжения любителей искусства.

Морская вершина — шихан Торатау, остаток барьерного рифа, поднявшегося со дна древнего Пермского моря около 300 миллионов лет назад. Рядом с Торатау расположены еще два шихана — Куштау и Юрактау. Здесь можно увидеть окаменевших морских обитателей — губки, кораллы, водоросли, иглокожие.

В с. Красноусольское приезжают за минеральной и сероводородной водой — по берегам реки Усолки бьют более 250 родников. Здесь же находится бальнеологический курорт «Красноусольск», который славится лечебными ваннами и иловыми грязями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Между Уфой и Оренбургом появился новый маршрут для автотуристов

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов на собственных АЗС. Компания планирует в скором времени представить новые маршруты в Урало-Поволжье для автопутешественников.