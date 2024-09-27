Москва, 27 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Кремля.

РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Темой встречи стало развитие авиационного комплекса.

Пресс-служба отметила, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Путин впервые более чем за год провёл совещание по ядерному сдерживанию. На заседании ПСЯС во вступительном слове Путин рассказал о проекте обновлённой ядерной доктрины России.

Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ряд вопросов по линии МИД.