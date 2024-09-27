Москва, 27 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Между станциями МЦД-3 «Перово», метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов» обустроят удобные пешеходные маршруты, а также установят дополнительные остановки общественного транспорта, сообщает сайт мэрии Москвы 27 сентября.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Е. Самарин

«Главная задача — обеспечить пешеходную и транспортную доступность станций и значимых объектов, которые располагаются рядом, это медицинский центр, больница, поликлиника, несколько школ. В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова», — заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В публикации уточняется, что тротуары расширят, на них заменят покрытие площадью 47,3 тыс. кв. м, также будут организованы парковки на 250 мест. На маршруте появится 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами, отмечается в материале.

«Территорию около транспортных объектов будет освещать более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными лампочками. Около станций разобьют более 71 тыс. кв. м газона и свыше 1 тыс. кв. м цветников», — также указано на сайте.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября столичный метрополитен получил 25-й современный поезд «Москва-2024», который начал курсировать по Замоскворецкой линии. В данных поездах обеспечена улучшенная шумоизоляция, установлены широкие двери, мощные климатические системы, USB — и type-C-разъёмы, возможен сквозной проход через весь состав, сообщили в пресс-службе.

26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка московского метро, тоннеля «Рублёво-Архангельской» линии метро между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Собянин добавил, что на «Рублёво-Архангельской» линии сейчас также ведётся строительство тоннелей между станциями «Народное ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».