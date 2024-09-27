Москва, 27 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Авиация ЧФ уничтожила за неделю шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 сентября на брифинге.

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«Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», — сказал Конашенков.

Он отметил, что за период с 21 по 27 сентября российские военные нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по оборонным предприятиям Украины, военным аэродромам и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.

В течение недели в ДНР освобождены город Украинск, сёла Мариновка и Григоровка, посёлок Острое.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за это время потеряли свыше 16 тыс. бойцов. Наибольшие потери противник понёс в зонах контроля российских воинских группировок «Север», «Юг» и «Центр»: 3270, 5140 и 3380 бойцов соответственно.

В плен сдались 66 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), добавил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне Украины.