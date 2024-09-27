Курск, 27 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Школьники Курска и Курчатова с 1 октября перейдут на очно-дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком», — написал он в своём Telegram-канале.

Помимо школ, на гибридный формат обучения переходят учреждения дополнительного образования в Курске и Курчатове. Учреждения образования ещё девяти муниципальных образований региона продолжают учебный процесс в дистанционном формате, добавил губернатор.

Смирнов отметил, что при желании родители или же законные представители могут перевести своего ребёнка на дистанционное обучение. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к директору школы.

Ранее Смирнов сообщил, что учебные классы для школьников организованы в 31 пункте временного размещения, принявшем жителей курского приграничья. Он добавил, что с целью безопасности учебный год в области начался в различных форматах. В 242 школах дети учатся дистанционно, в 100 школах — в смешанном формате, в 102 школах — очно.

Как передавало ИА Регнум, 114 школ в приграничных районах России начали новый учебный год в дистанционном формате.