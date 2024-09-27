Москва, 27 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за прошедшие сутки освободили село Мариновка в Донецкой Народной Республике, сообщил 27 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ТАСС

По его словам, этот населённый пункт был освобождён в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Конашенков отметил, что бойцы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии.

«Отражены 67 контратак штурмовых групп противника», — добавил представитель российского военного ведомства.

Днём ранее российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населённые пункты Украинск и Лесовка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил отличившемуся подразделению поздравительную телеграмму.

25 сентября в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР. В этот же день глава республики Денис Пушилин информировал, что российские войска вошли на территорию Угледара, бои ведутся в черте города.