Москва, 27 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 управляемых ракет «Нептун», ракету ATACMS и 482 украинских беспилотника, сообщило 27 сентября Министерство обороны.

Mil.ru

164 беспилотника самолётного типа были сбиты за пределами зоны проведения специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200», — сказано в сообщении.

Кроме того, средства ПВО сбили 20 управляемых французских авиабомб Hammer, 39 американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы ПВО сбили и уничтожили 32 288 беспилотных летательных аппаратов противника.

Как передавало ИА Регнум, также 27 сентября Минобороны сообщило об освобождении в минувшие сутки населённого пункта Мариновка в ДНР. Российские войска в течение недели нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками. Поражалась, в частности, инфраструктура военных аэродромов Украины и эшелон с западным вооружением и техникой.

Авиацией Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Потери ВСУ за неделю превысили 16 тыс. человек. Кроме того, в течение указанного периода на линии боевого соприкосновения в плен сдались 66 военнослужащих противника.