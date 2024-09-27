Минск, 27 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Конфликт на Украине необходимо решать путём переговоров, однако глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет об этом слышать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — передаёт слова главы государства белорусское агентство БелТА.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко отметил, что какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики в настоящее время не наблюдается.

Также президент Белоруссии заявлял, что нападение на его страну повлечёт за собой начало третьей мировой войны. По его словам, республика готова ответить в случае внешней агрессии. Он призвал не принимать миролюбие белорусского народа за слабость.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» Украины не подразумевает проведения переговоров с Россией. По его словам, данный «план» нацелен на укрепление Украины и её армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ главы киевского режима от переговоров с Россией является фатальной ошибкой, которая неизбежно будет иметь последствия для Украины.

Он добавил, что Россия является сторонницей мира с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения задач, которые стоят перед спецоперацией.