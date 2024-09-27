Москва, 27 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. На фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT с ответом телеканала на американские санкции: «Мы не уйдём».

riamediabank.ru На здании посольства США в Москве появился баннер RT «Мы не уйдём»

В Госдепартаменте США 13 сентября заявили, что деятельность телеканала RT стала одной из причин, по которой весь мир не так сильно поддерживает Украину, как должен был бы это делать. Вашингтон объявил о санкциях против трёх структур и двух сотрудников RT.

riamediabank.ru На здании посольства США в Москве появился баннер RT «Мы не уйдём»

17 сентября Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалила все аккаунты RT в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) и Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) без возможности восстановить их или обжаловать это решение.