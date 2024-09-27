Вашингтон, 27 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продлил свой визит в США, чтобы встретиться с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ожидалось, что Зеленский уедет из США, но он был готов остаться на еще один день, чтобы организовать встречу», — написал телеканал со ссылкой на источник, знакомый с планами Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

26 сентября президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским. В этот же день пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине. Вместе с этим американский лидер распорядился передать Украине дополнительно зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима «бессовестно подыгрывает» Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.