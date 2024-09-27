Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом
CNN: Зеленский продлил визит в США, чтобы встретиться с Трампом
Вашингтон, 27 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продлил свой визит в США, чтобы встретиться с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Ожидалось, что Зеленский уедет из США, но он был готов остаться на еще один день, чтобы организовать встречу», — написал телеканал со ссылкой на источник, знакомый с планами Зеленского.
Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
26 сентября президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским. В этот же день пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине. Вместе с этим американский лидер распорядился передать Украине дополнительно зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима «бессовестно подыгрывает» Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию.
Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.