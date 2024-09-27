Минск, 27 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами технических вузов заявил, что боится оказаться в плену у искусственного интеллекта, его слова привело агентство Белта 27 сентября.

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«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привёл к тому, что мы в плену у него будем. Но я понимаю, что без этого (ИИ) не обойтись. Мы должны это освоить, мы должны этим владеть», — заявил лидер республики.

Президент уточнил, что ситуация, при которой человечество останется «не у дел» из-за развития технологий, станет катастрофой, подчеркнув важность сохранения ведущей роли человека во всех процессах. Он также добавил, что сам не прибегает к помощи искусственного интеллекта в процессе принятия решений и при анализе информации.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России необходимо кратно нарастить усилия в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы достичь автономности в этом вопросе и противодействовать «ценностям» Запада.

В июне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ИИ создаёт экзистенциальные риски для человечества. Среди них Гутерриш назвал нарушение работы рынков труда, угрозу неприкосновенности частной жизни, а также угрозы международному миру и безопасности. Он также подчеркнул важность государственного регулирования сферы ИИ.