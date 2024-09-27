Луганск, 27 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Два крупных схрона с огнестрельным оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских войск, обнаружили на окраине одного из населённых пунктов в ЛНР российские силовики. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба Росгвардии.

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Сначала нашли тайник с боеприпасами, устроенный в подвале заброшенного здания. Второй, значительно более крупный тайник обнаружили неподалёку в одной из хозяйственных построек.

По словам офицера спецназа Росгвардии, тайники были в строениях, расположенных вдали от жилых районов. Это место заросло кустарником и плохо просматривалось, но имело хороший подъезд для транспорта.

«Я принял решение сразу с ходу не заходить. Для разведки применили квадрокоптер. Оператор БПЛА всё осмотрел, затем пошла поисковая группа», — рассказал офицер.

Из двух схронов изъяли автомат Калашникова АК-74, два гладкоствольных ружья, подствольный гранатомёт ГП-25, семь выстрелов к гранатомёту РПГ-7, 45 гранат различной модификации, 33 гранаты к подствольному гранатомёту ВОГ-25, четыре миномётных мины, около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемёту, более 2 кг тротила в шашках, 2 кг пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства взрывания и более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию, уточнили в ведомстве.

Изъятое оружие и боеприпасы передали силовикам, непригодные для использования боеприпасы уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Мариуполе в ДНР сотрудники ФСБ России нашли схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины. Украинские силовики не успели вывезти содержимое тайника, когда российские войска окружили город.