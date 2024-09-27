Москва, 27 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Москве с начала года для сосудистых центров закупили восемь новейших ангиографов с функцией 3D-моделирования. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Он отметил, что 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей, в том числе в обучении, планировании и проведении высокотехнологичных вмешательств. При помощи них медики могут проводить «репетицию» операции. В ходе неё они могут планировать маршрут к очагу поражения сосуда, а также выбирать оптимальное положение для установки стента и точно подбирать его размер.

По его словам, это снижает риски во время операции и сокращает её время.

«Важное преимущество 3D-моделей — с ними нет необходимости делать дополнительные рентген-исследования. Уменьшается лучевая нагрузка на пациентов и медицинский персонал», — пояснил Собянин, добавив, что трёхмерное моделирование активно применяют для обучения рентген-хирургов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Собянин рассказал, что в 2024 году в стационарах и поликлиниках Москвы установили 70 единиц новой медицинской техники и оборудования. По его словам, власти на постоянной основе обновляют оборудование в больницах городских клиник. За последние несколько лет в московские медучреждения поставили более четырёх тысяч единиц эндоскопической и лапараскопической техники, добавил мэр.