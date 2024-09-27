Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Мать четверых детей, погибших от отравления в Назаровском районе Красноярского края, рассказала, что дом не проветривали после обработки дихлофосом. Об этом сообщили журналистам 27 сентября в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Кадр из видео

По словам женщины, в доме была открыта небольшая форточка на кухне, затянутая сеткой. Во время обработки дихлофосом семья выходила на улицу.

«После того как зашли с улицы, они помещение не проветривали», — уточнили в СК.

Родителей повторно допросят после похорон детей, чтобы выяснить детали применения инсектицидного средства. Когда их допрашивали в первый раз, ситуация была психотравмирующей, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, отравление компонентами неустановленного средства от насекомых — приоритетная версия отравления семьи в посёлке Красная Сопка Назаровского района.

По словам главы семьи, дом после обработки средством от насекомых не проветривали, так как запаха не было.

Компоненты инсектицидов, которые нашли в организмах погибших детей, также обнаружили на шерсти мёртвого котёнка. Он жил в доме вместе с семьёй, его труп в ходе расследования нашли на свалке.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. При этом в продуктах, изъятых в сельском магазине и в доме семьи, превышения опасных веществ не нашли.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Похороны детей пройдут в посёлке 30 сентября.