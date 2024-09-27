* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы предложила возбудить дело против блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Okras

По данным столичной прокуратуры, несмотря на то, что Варламов дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, блогер продолжил публиковать контент в соцсетях, не соблюдая норму данного закона.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — добавили в прокуратуре Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Минюст внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В середине мая Варламов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить решение Минюста. На заседании 2 июня суд отказался удовлетворить иск блогера и оставил его в списке физических лиц ― иноагентов.

В августе 2023 года Мещанский суд Москвы обязал Варламова выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента. Дело возбудили по заявлению Роскомнадзора, выявившего нарушение при публикации постов в Telegram.

Ещё один штраф за аналогичное нарушение блогеру назначили в декабре прошлого года. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.

28 июня Варламова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.