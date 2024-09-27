Анапа, Краснодарский край, 27 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. На территории братской могилы советских воинов в Анапе прошла торжественная церемония захоронения погибших при защите Отечества.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В Анапе захоронили останки бойцов, погибших в Великую Отечественную войну

Как рассказал участвовавший в церемонии вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, «в 1943 году на территории Благовещенского сельского округа проходили сражения в ходе которых Красная армия понесла большие потери. Советские солдаты и офицеры ценой собственной жизни отбивали от врага метр за метром анапскую землю». Вице-губернатор отметил, что в 2024 году в ходе поисковых работ на территории Благовещенского сельского округа поисковым отрядом «Черномор» были обнаружены останки девяти бойцов, погибших при защите Отечества. Их с почестями захоронили в братской могиле.

Право произвести торжественное захоронение погибших при защите Отечества предоставили поисковому отряду «Черномор». По завершении церемонии участники возложили венки и цветы к Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

По словам Александра Власова, в 2024 году региональным департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью в муниципальных образованиях края организованы и проведены восемь церемоний захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. «Преданы земле останки 162 неизвестных бойцов. В октябре памятные мероприятия также пройдут в Темрюкском и Крымском районах», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края.