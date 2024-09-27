Хельсинки, 27 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в финском Миккели, у границы с Россией, сообщили 27 сентября в Минобороны Финляндии.

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«Мы намерены предложить создать подштаб сухопутных войск НАТО в Миккели», — сообщил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Уточняется, что расстояние от предполагаемого места до российской границы составляет примерно 140 километров.

На данный момент в Миккели уже размещён штаб Сухопутных войск Финляндии. По данным оборонного ведомства страны, в мирное время он будет заниматься планированием и проведением учебных мероприятий НАТО в данном регионе.

Ранее сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы создаётся в финском городе Миккели на востоке страны. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам уточнил, что в мирное время штаб будет заниматься планированием и проведением военных учений НАТО.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ранее у границ двух стран не было российских войск, «теперь будут», не было там систем поражения, «теперь появятся».