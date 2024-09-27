Москва, 27 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Ряд законов, в том числе об индексации пенсий военным и зарплат работникам федеральных учреждений, вступит в силу в октябре. Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, его слова приводит 27 сентября Telegram-канал нижней палаты парламента.

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«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснётся около 2,8 млн человек», — уточнил Володин и подчеркнул, что выполнение социальных обязательств относится к безусловным приоритетам государства.

Зарплаты работникам федеральных госучреждений также проиндексируют на 5,1%. Это медработники клинических центров, преподаватели федеральных вузов, работники гидрометеорологической службы, работники федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также гражданский персонал силовых структур.

Другой вступающий в силу закон касается деятельности платёжных агентов. Через них, отметил спикер, граждане вносят плату за коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Прежде в этой сфере не было полного регулирования, что создавало угрозу прозрачности операций.

«Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан», — добавил он.

Кроме того, с 1 октября начнёт действовать закон о борьбе с «зеркалами» пиратских сайтов. Их копии будет напрямую блокировать Роскомнадзор.

Также в России усиливается защита интересов клиентов страховых компаний, вводится пересмотр уровня риска подозрительных банковских операций и новые нормы о государственных закупках.

Ещё одно нововведение касается автоматизированной информационной системы (АИС), содержащей сведения о договорах страхования. В частности, граждане смогут бесплатно получать сведения о себе.

Как сообщало ИА Регнум, закон об индексации военных пенсий на 5,1% президент России Владимир Путин подписал 13 июля. В нём говорится, что размер понижающего коэффициента, участвующего в расчёте пенсий, увеличивается до 89,83%.