Вашингтон, 27 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В США уроженка Колумбии Келли Андраде, работавшая няней у состоятельного бизнесмена Майкла Эспозито, отсудила у него $2,8 млн (почти 257 млн рублей) за то, что он снимал её обнажённое тело скрытой камерой, сообщило американское издание NYC 22 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Майкл Эспозито, 35 лет, записал «сотни» обнажённых видео с уроженкой Колумбии Келли Андраде, 25 лет, а затем попытался выломать её дверь, когда она съёжилась от страха, обнаружив скрытую камеру в своей спальне», — приводится цитата иска Федерального суда Бруклина. Девушка дверь не открыла и сбежала от работодателя через окно.

По информации издания, Эспозито владел тремя ресторанами сети La Rosa Chicken & Grill в Нью-Йорке, жил с супругой, а няня была нужна ему для заботы о четырёх детях. Уточняется, что скандал начался ещё в 2021 году, когда Андранде обнаружила в своей комнате скрытую камеру. Как указано в публикации, мужчина был арестован по обвинению в незаконном наблюдении, уголовном преступлении, наказуемом тюремным заключением сроком до четырёх лет, однако его отпустили при условии, что он пройдёт курс с психологом, а также выдержит двухлетний испытательный срок.

«Этого недостаточно для всей ситуации, через которую я прошла за эти три года, потому что ущерб, который он мне нанёс, необратим», — заявила Андранде в интервью изданию.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября врача частной скорой задержали за домогательства к 17-летней пациентке. Врач воспользовался состоянием пациентки и совершил развратные действия. Девушка сообщила обо всём родным после того, как добралась до больницы.

В августе суд арестовал на 10 суток таксиста, домогавшегося пассажирок в Москве. Мужчина записывал на видео девушек, которым делал замечания за откровенные, по его мнению, наряды, а также выступал с непристойными предложениями, в том числе просил показать грудь и половые органы. Его сестра назвала действия брата полным позором.