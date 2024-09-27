В США няня отсудила у работодателя 2,8 млн долларов за подглядывание
Вашингтон, 27 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В США уроженка Колумбии Келли Андраде, работавшая няней у состоятельного бизнесмена Майкла Эспозито, отсудила у него $2,8 млн (почти 257 млн рублей) за то, что он снимал её обнажённое тело скрытой камерой, сообщило американское издание NYC 22 сентября.
«Майкл Эспозито, 35 лет, записал «сотни» обнажённых видео с уроженкой Колумбии Келли Андраде, 25 лет, а затем попытался выломать её дверь, когда она съёжилась от страха, обнаружив скрытую камеру в своей спальне», — приводится цитата иска Федерального суда Бруклина. Девушка дверь не открыла и сбежала от работодателя через окно.
По информации издания, Эспозито владел тремя ресторанами сети La Rosa Chicken & Grill в Нью-Йорке, жил с супругой, а няня была нужна ему для заботы о четырёх детях. Уточняется, что скандал начался ещё в 2021 году, когда Андранде обнаружила в своей комнате скрытую камеру. Как указано в публикации, мужчина был арестован по обвинению в незаконном наблюдении, уголовном преступлении, наказуемом тюремным заключением сроком до четырёх лет, однако его отпустили при условии, что он пройдёт курс с психологом, а также выдержит двухлетний испытательный срок.
«Этого недостаточно для всей ситуации, через которую я прошла за эти три года, потому что ущерб, который он мне нанёс, необратим», — заявила Андранде в интервью изданию.
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