Балаково, Саратовская область, 27 сентября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. На площадке балаковского производственного комплекса группы «ФосАгро» прошёл слёт участников программы развития специалистов и подготовки кадрового резерва «ФосАгро-Старт». По его итогам молодым сотрудникам помогут определить трек их дальнейшего карьерного развития — «лидерство», «экспертиза» или «научная деятельность».

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Программа развития специалистов «ФосАгро-Старт» была запущена в 2023 году. До этого на всех предприятиях компании более десяти лет реализовывался проект «Молодые и талантливые специалисты». Он стала карьерным трамплином для нескольких сотен сотрудников компании. Сегодня «ФосАгро-Старт» объединяет уже более ста молодых сотрудников предприятий компании. На первый слёт участников «ФосАгро-Старт» в Балаково приехали 42 из них.

По словам руководителя группы по развитию корпоративных программ дирекции по персоналу и социальной политике АО «Апатит» Дарьи Дурновой, участников программы можно разделить на две категории: тех, кто уже знаком с образовательной программой «ФосАгро» (является выпускников «ФосАгро-школы» либо учился по целевому направлению от компании в её партнерских вузах или колледжах), и тех, кто ранее не был знаком с «ФосАгро». Дурнова отмечает, что со второй категорией работать сложнее, но интереснее. «Ведь наши целевики уже очень хорошо знакомы с компанией, приезжали на её производства на экскурсии, проходили здесь преддипломную или производственную практики. А вот у тех, кого мы привлекали «со стороны», процесс адаптации обычно проходит сложнее, требует больше времени, участия и внимания», — поясняет Дарья Дурнова.

Но при поддержке наставников «новички» достаточно быстро адаптируются на производстве и в общественной жизни коллектива, спешат проявить себя и наметить направления будущего карьерного роста. Среди них Ростислав Ибнеев, ведущий специалист по открытым горным работам кировского производственного комплекса «ФосАгро». Он выпускник Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова и еще год назад ничего не знал о компании. «Мне повезло, что судьба меня привела в эту компанию. Здесь отличный социальный пакет, заработная плата, премии. Но для меня главное — это возможности для развития. А по этому показателю компания, на мой взгляд, вне конкуренции. Моё участие в проекте «ФосАгро-Старт» — это одна из возможностей развить профессиональные компетенции, обрести новый опыт, знакомства, проявить себя. Мы проводим огромную работу вместе с нашими кураторами, наставниками, непосредственными руководителями», — отметил он.

Полученные за год работы в компании навыки участники программы смогли продемонстрировать во время трёхдневного слёта. Его программа включала в себя мастер-классы, игры на сплоченность и работу в команде, экскурсии. Одним из ключевых этапов стал круглый стол, в рамках которой участники, примерив на себя роль руководителя, старались найти оптимальные решения по улучшению того или иного проекта. По его итогам слета наставники помогут молодым сотрудникам определить наилучший трек их дальнейшего карьерного развития.