Новосибирск, 27 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Школьница из Новосибирска за месяц до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) втайне от родителей подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону проведения спецоперации. Об этом пишет газета KP.RU.

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В публикации говорится, что с четырёх лет девочка увлекалась фигурным катанием, спортом и собиралась после школы поступить учиться на терапевта. Однако с начала специальной военной операции и частичной мобилизации школьница пересмотрела свои планы на жизнь.

«У меня не было ни медиков, ни военных в семье. Когда началась мобилизация, я училась в 11-м классе. Увидела всю ситуацию в стране и начала думать о контракте, потому что помощь всегда нужна. Мне хотелось помочь Родине, да и лишние руки в медицине всегда нужны», — приводит слова добровольца издание.

На следующие сутки после дня рождения школьница уже пришла в военкомат с документами. Однако там её попросили подождать до лета. Уже в июне ей удалось подписать контракт.

При этом родителям девушка о своём решении сообщила постфактум.

«Поставила перед фактом, иначе бы не отпустили. Сейчас они поддерживают, но, конечно, переживают», — рассказала новобранец.

Последующие три месяца девушка проходила обучение с добровольцами-медиками. В зоне спецоперации школьница служит санитаркой, благодаря опыту подготовки к поступлению на врача, отмечается в материале. Вместе с этим в свободное время девушка старается заниматься саморазвитием и готовиться к поступлению в вуз в будущем.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что жена погибшего участника СВО по имени Сабина поехала в зону проведения специальной военной операции, чтобы отомстить за смерть мужа и отыскать его тело.

19 сентября внук ветерана Великой Отечественной войны Николая Пташкина отправился в зону СВО, чтобы отомстить, после того, как узнал, что боевики ВСУ украли документы и медали его деда-героя. Видео акта мародёрства украинских бойцов было опубликовано в Сети.