Симферополь, 27 сентября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками ФСБ за сбор данных о Крымском мосте агент службы безопасности Украины (СБУ) работал монтёром железнодорожного пути, собирая сведения о военных эшелонах на станциях Керчь и Тамань, сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Most.life

Как рассказал сам задержанный, он осуществлял передачу работнику СБУ по кличке Гетман фотографий и координат систем ПВО через мессенджер.

«Так как я работаю монтёром пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал Гетману и отправлял. Потом и координаты, он мне объяснил, как это сделать», — рассказал подозреваемый.

В то же время, по данным спецслужбы, другой задержанный, находясь в Севастополе, передавал представителям главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины свыше тридцати фото и координат военных объектов на полуострове. За это, по словам задержанного, он получил от $20 до $70, которые затем смог вывести через крипто-бот.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ФСБ доложила о задержании 45-летнего жителя Крыма и 43-летнего иностранца.

Один из задержанных предложил помочь киевскому режиму, позвонив на горячую линию СБУ. Он передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе. Сведения были переданы украинской стороне для нанесения ракетных ударов.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже в пользу противника, они помещены под стражу. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.