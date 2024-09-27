Москва, 27 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Украинские военные применяют специальные устройства для дистанционного минирования в Курской области, рассказали военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты.

Ukraine Presidential Press Servis/Keystone Press Agency/Globallookpress

Про словам бойца из отряда «Кошмар» с позывным Шмель, с помощью дронов противник разбрасывает в лесопосадках растяжки, которые приобретают треугольный вид.

«Если кто-то наткнётся на одну, сработают сразу все три», — пояснил морпех в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что бойцы обнаружили такие растяжки во время штурма, после чего их обезвредил сапёр подразделения с позывным Инженер.

Морпехи также рассказали, как хитростью захватили позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском. Они вынудили противника стрелять, а затем довели до изнеможения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 25 сентября, ВСУ потеряли более 17,4 тыс. бойцов и 130 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.