Москва, 27 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Акцентом архитектурного облика станции «Тютчевская» Троицкой линии метро стали колонны на пассажирской платформе, отделанные триплексом — прочным многослойным стеклом. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» Колонны из стекла украсили станцию «Тютчевская» Троицкой линии метро

«Многослойное стекло позволяет увидеть металлические конструкции, скрывающие инженерные сети. Пассажиры могут оценить сложность платформенных колонн — многофункциональных элементов, которые одновременно поддерживают конструкции станции, обеспечивают функционирование систем жизнедеятельности и в то же время формируют ее уникальный дизайн», — отметил Сергей Жуков.

По его словам, это уже вторая станция в столичном метро, при оформлении подземной части которой использовали триплекс. Ранее этот материал украсил потолок платформенного участка «Новаторской» Большой кольцевой линии метро.

Согласно задумке архитекторов «Тютчевской», сочетание стекла с металлом и природным камнем в дизайне платформы отражает эстетику экспрессионизма, придавая образу станции дополнительные контрастность и динамику. Другой ключевой элемент оформления пассажирской зоны — строки из произведений русского поэта Фёдора Тютчева, нанесенные на металлические сотовые панели на путевых стенах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли первый участок Троицкой линии столичного метро длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Таким образом, на схеме Московского метрополитена появилась 16-я линия.

«Мосинжпроект» Колонны из стекла украсили станцию «Тютчевская» Троицкой линии метро

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

Всего в зоне ответственности инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» девять станций первой очереди строительства Троицкой линии метро: «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов», «Новаторская», «Корниловская», «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и введено в эксплуатацию 79 станций метро, свыше 170 километров линий и 12 электродепо.

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