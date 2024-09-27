Санкт-Петербург, 27 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Жительница Сестрорецка была госпитализирована в больницу Петербурга после того, как поужинала грибами, сообщило петербуржское интернет-издание «Фонтанка» 27 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Врачи НИИ им. Джанелидзе спасают 55-летнюю жительницу Курортного района Петербурга. Накануне вечером её из Сестрорецка привезла скорая. Состояние женщины оценивают как тяжелое, пациентка помещена в реанимацию», — говорится в сообщении.

По предварительной информации издания, женщина съела грибы, среди которых попались ядовитые. Полиция уже начала проверку.

17 сентября ИА Регнум опубликовало статью, где подробно описываются возможные опасности, связанные с употреблением грибов, а также приводятся случаи смерти от отправления ядовитыми или условно съедобными грибами.

9 сентября в Карелии 115 человек, в том числе 48 детей, отравились шаурмой. Представители Роспотребнадзора отметили, что заболевание протекает в среднетяжёлой форме. При помощи лабораторных исследований у пострадавших диагностировали сальмонеллез.

В августе школьница умерла после употребления шаурмы, которую она купила в одном из кафе в городе Тетюши в Татарстане. Одиннадцатилетняя девочка почувствовала себя плохо вскоре после того, как съела это блюдо, её сильно тошнило. Через два дня ребёнка госпитализировали в состоянии острого токсического отравления и шока. Позднее в продуктах питания кафе, где отравился ребёнок, обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу.