Архангельск, 27 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Два человека, находившихся на борту пропавшего в Архангельской области, погибли при крушении воздушного судна. Об этом сообщили экстренные службы.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Упавший борт обнаружен с вертолёта в 5 километрах от деревни Бычье. На месте падения найдены тела двух погибших», — приводят «РИА Новости» сообщение представителя экстренной службы.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос о транспортировке погибших в морг.

Как передавало ИА Регнум, частный вертолёт Robinson 44 с двумя людьми на борту пропал с экранов радаров под Архангельском вечером 26 сентября. Отмечалось, что судно не было приписано ни к одному из аэродромов. По данным СМИ, на борту летел депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин.

В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что вертолёт, предварительно, летел без плана полёта, представленного в центр организации движения.

По предварительным данным, борт направлялся из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Расстояние между двумя этими пунктами составляет около 200 км.