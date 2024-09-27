Екатеринбург, 27 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Гарнизонный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы приёмного отца шестилетнего Далера Бобиева, который погиб в результате побоев. Об этом сообщает местное издание E1.

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Мужа подозреваемой в убийстве ребёнка Вероники Наумовой Александра Наумова отправят в колонию на пять лет за истязания ребёнка. Кроме того, мужчину лишили воинского звания и взяли под стражу. Адвокат Наумова Жанна Калегина отметила, что они не согласны с решением суда. Сам Наумов перед вынесением приговора заявил журналистам, что надеется «на лучшее», а также не признаёт своей вины. Однако на ранних стадиях следствия он рассказывал, что знал о гибели ребёнка и даже предлагал жене варианты, как спрятать тело.

Как сообщало ИА Регнум, Далер Бобиев скончался 3 декабря 2022 года в результате побоев. Однако информация о пропаже шестилетнего мальчика появилась позже. СМИ сообщали, что ребёнок, страдающий психическими отклонениями, ушёл из дома и не вернулся.

Наумову признали потерпевшей, её допросили. Позднее женщину задержали, полагая, что она может быть причастна к исчезновению ребёнка.

В этот же день тело ребёнка нашли возле гаражного комплекса в Чкаловском районе: труп находился в сумке, причём смерть, как определили криминалисты, наступила несколько месяцев назад. Следствие проинформировало, что Наумова скрыла факт смерти мальчика.

Биологическая мать Далера Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына. Она заявила, что ей не к кому ехать, так как мёртвый ребёнок «полгода пролежал в гараже в сумке».

Отец погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева Худжановвидин оказался за решёткой, совершив преступление. По словам двоюродного брата ребёнка Шамсутдина Бобиева, Худжановвидин хотел забрать себе Далера, когда выйдет из колонии, но не успел.