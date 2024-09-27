Вашингтон, 27 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запретил зрителям вести съёмку и записывать звук своих выступлений в рамках тура по США, сказано в соглашении, которое зрители теперь вынуждены подписывать при покупке билета.

Кадр из интервью

«Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», — говорится в документе, текст которого опубликован на сайте, на котором можно приобрести билет.

Как уточняет Telegram-канал Mash, для контроля за использованием гаджетов была привлечена усиленная охрана, которая в праве вышвырнуть любого зрителя с концерта. По информации канала, организатором тура выступит Ирина Заграничная, с которой Галкин познакомился в Европе, и она пообещала ему найти «фанатов-богатеев» по всему миру.

Ограничения съёмок, как отмечается, последовали после штрафа на 100 тыс. дирхамов, выписанного артисту в ОАЭ за проукраинские лозунги, прозвучавшие в ходе его выступления. Сообщается, что в сеть видео выложил один из зрителей концерта.

Как передавало ИА Регнум, вскоре после начала спецоперации Галкин покинул Россию и после этого неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

При этом Галкин отрицает свою причастность к политической деятельности. Как следует из судебных документов, в обосновании своего иска к Минюсту РФ он утверждает, что является деятелем культуры и искусства, а его внесение в список иностранных агентов является вмешательством в право свободно выражать своё мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни.

Комик предпринял несколько попыток оспорить это решение. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена в статусе иноагента. В мае 2024 года жалобу Галкина отказался удовлетворить Второй кассационный суд общей юрисдикции.

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, пародист в попытке выйти из списка иноагентов пойдёт до конца, так как лицам с таким статусом всё сложнее зарабатывать в России, а законодательство в этой сфере постепенно ужесточается. Кроме того, у Галкина в стране осталось имущество, и он боится его потерять. При этом, по словам эксперта, нет признаков того, что Галкин вышел из-под иностранного влияния, поэтому у судов и Минюста есть достаточные основания для сохранения его в этом статусе.